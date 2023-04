Beatrice Valli incinta del quarto figlio a 28 anni, la domanda all'influencer: «Hai pensato a farti chiudere le tube?». Lei risponde così

di Redazione Web

Beatrice Valli è ormai prossima al parto. L'influencer 28enne è in attesa della sua quarta figlia, anche se ha ammesso che, nonostante la sua giovane età, questa gravidanza non è stata semplice. Sin da subito ha accusato piccoli problemi di salute che l'hanno accompagnata per tutti questi mesi, creandole anche un po' di apprensione per la bimba.

Nikita Pelizon trionfa al GfVip, la frecciata agli altri vipponi durante la festa: «Ha vinto la verità». Cosa ha detto

Cristina Scuccia, nuovo singolo prima dell'Isola dei Famosi e balletti sexy. La critica all'ex suora: «Finta buona»

Prossima al parto

Beatrice, in questi giorni si sta rilassando, nonostante abbia altri 3 bambini in casa a cui dover badare, cerca di prendersi il tempo per prepararsi al meglio al parto, ammettendo anche che non le dispiacerbbe se la piccola anticipasse di qualche giorno la data della nascita. In uno dei suoi momenti di pausa ha voluto rispondere ai suoi followers, ma una domanda è stata per lei veramente scioccante.

La domanda choc

Un utente le chiede se ha pensato di farsi chiudere le tube, visto che ora è arrivata al quarto figlio. Alla domanda la Valli risponde decisamente sconvolta: «Io non ho parole, ma d'avvero mi avete fatto questa domanda? A parte che ti chiudi le tube perché non vuoi avere figli? Sai benissimo come non avere figli, quindi non capisco il problema. Ma poi a 28 anni uno si fa chiudere le tube per non avere figli? A volte leggo delle cose... La gente ha una delicatezza nel chiedere le cose, c'è modo e modo. Comunque no non ci ho pensato, non mi interessa, se tra 10 anni voglio avere figli è giusto che faccia ciò che sento di fare, se no va bene così. Ma di certo non vado a chiudere le tube perché non voglio avere figli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA