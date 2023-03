Ludovica Valli, la festa di compleanno per la piccola Anastasia: presenti i Vallini

Compleanno pink per la piccola Anastasia. La famiglia Valli si è riunita per festeggiare la primogenita di Ludovica, ex tronista di Uomini e donne, che ha compiuto 2 anni. La famiglia Vallini, insieme al resto di cugini e zie si sono riuniti a Milano dove Ludovica ha organizzato una grande festa per la sua primogenita a Milano, in look total pink. Torte, palloncini, festoni e, ovviamente, stories su stories che immortalano tutti i presenti. Immancabile, tutta la famiglia di Beatrice Valli e Marco Fantini, insieme ai piccoli Alle, Azzurra e Bianca.

La festa

«2 anni fa a quest’ora eri già tra le mie braccia, stretta stretta forte a me. Buon compleanno vita mia» scriveva 2 giorni fa Ludovica festeggiando con un post dolcissimo la sua piccola Anastasia. Una dedica lunga e dolcissima per la sua primogenita, a cui da poco ha regalato il fratello, Otto.

La dedica

«Sono entrata in ospedale il 6 marzo .. ma tu hai scelto di venire al mondo l’8 marzo. Ricordo ancora oggi ogni singolo istante di quei giorni, ogni singola emozione. Ricordo ancora gli occhi del tuo papà quando gli hanno detto “ci siamo, sta per nascere” … non avevo mai visto prima quella luce nei suoi occhi. Ricordo ancora il tuo sguardo quando ha incontrato il mio per la prima volta. Ricordo ancora il profumo della tua pelle .. quello che tuttora hai ogni volta che ti bacio .. tu sei l’amore, tu sei la dolcezza, tu sei la felicità fatta in persona.Ti auguro di essere sempre felice e così curiosa di scoprire la vita come oggi, amore mio».

