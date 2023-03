Barbara D'Urso, fuga da teatro: «Devo scappare?» Ecco cosa è successo

Paura per Barbara d’Urso a teatro. La conduttrice Mediaset sta calcando i palcoscenici d'Italia, portando in scena la commedia ‘Taxi a due piazze’ dove recita accanto a Franco Oppini. Dopo diverse date al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo è ora in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Ed è proprio qui che è accaduto un imprevisto eclatante. Mentre Barbara d’Urso era in scena con l’ex marito di Alba Parietti sono scattate le sirene anti incendio e si sono accese le luci di emergenza. Barbara e colleghi hanno però continuato a recitare mentre il pubblico non si è mosso, forse pensando a degli effetti dello show.

Cosa è successo

A fine show, Barbara d’Urso ha ringraziato tutti i presenti con queste parole: «Abbiamo iniziato col botto, con l’allarme, e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto». Poi, ha ripreso l'argomento in alcune stories Instagram, dicendo: «Stasera sul palco un momento choc. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare». E ha aggiunto: «Devo dire che io e gli altri attori abbiamo avuto la prontezza di spirito… Io ho pensato ‘che succede adesso? Devo scappare da qui?’. Abbiamo continuato a recitare. Però io volevo fare i miei complimenti al pubblico di Montecatini Terme che è rimasto lì fermo in silenzio».

Il cast

Non solo Barbara d’Urso è rimasta sul palco a recitare, ma anche tutti gli altri attori della commedia teatrale Taxi a due piazze: da Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi. La regia è invece a cura di Chiara Noschese.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 18:36

