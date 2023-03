Amici, il serale: tutti gli allievi alla fase finale del programma

di Redazione web

Il serale di Amici è sempre più vicino: la prima puntata è fissata per sabato 18 marzo. Oggi, domenica 12 marzo, è andata in onda l'ultima puntata dello speciale pomeridiano in cui sono state assegnate le maglie d'oro, ovvero il lasciapassare per la fase finale del talent show. Oltre alle esibizioni dei vari allievi, ha cantanto anche Francesca Michielin che ha presentato il suo nuovo album "Cani sciolti" e ha parlato anche del tour promozionale che comincerà a breve.

Maria De Filippi, il ritorno ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Torno a lavorare, così mi hanno insegnato»

Amici, ritirate tutte le maglie del serale. La decisione choc, allievi arrabbiati: ecco cosa è successo

Gli allievi di Amici che sono al serale

Gli allievi di Amici che si sono conquistati la maglia del serale, sono esattamente 15. Maria De Filippi ha fatto esibire la maggior parte di loro e poi, a seguito della votazione dei professori, ha consegnato le maglie d'oro. Vanno al serale: Maddalena, Federica, Isobel, Angelina, Mattia, Wax, Aaron, Alessio, Piccolo, Ramos, Samu, Cricca, Megan, Gianmarco e NDG. Il direttore artistico di questa edizione di Amici sarà il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stéphane Jarny che lavorerà insieme al suo assistente Cristian Lo Presti.

Gli allievi che non andranno al serale

Gli unici due allievi che non sono riusciti ad accedere al serale sono Benedetta e Niveo. Per la ballerina però, è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata: nonostante fosse stata "eliminata", Maria De Filippi le ha proposto comunque di fare parte del cast dei ballerini e si esibirà in coppia con il ballerino Samu (i due sono specializzati nei balli latini di coppia).

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA