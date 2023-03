Maria De Filippi, il ritorno ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Torno a lavorare, così mi hanno insegnato»

di Redazione Web

Maria De Filippi è tornata in studio ad Amici. Non è sua la prima apparizione dopo la morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice infatti è apparsa in televisione anche durante la scorsa puntata di C'è Posta per Te, andata in onda ieri sabato 11 marzo.

Tuttavia, quella di oggi è la prima puntata che la conduttrice ha registrato una settimana dopo la scomparsa del marito. E al pubblico non è passato inosservato il suo atteggiamento: «Era molto provata», hanno riferito i presenti in studio.

Amici, ritirate tutte le maglie del serale. La decisione choc, allievi arrabbiati: ecco cosa è successo

C'è Posta per Te, Marco Mengoni in lacrime da Maria De Filippi: «Volevo dire delle cose, ma non ci riesco»

Maria De Filippi, gli amici preoccupati per le sue condizioni dopo la morte di Costanzo: «Ha un vuoto dentro»

Il ritorno di Maria De Filippi

In occasione del ritorno di Maria De Filippi la produzione del programma avrebbe fatto una specifica richiesta al pubblico presente in studio per mostrare alla conduttrice vicinanza e rispetto dopo la morte di suo marito: evitare cioè urla e fracasso al suo ingresso in studio, invitando il pubblico ad adottare un atteggiamento più sobrio e limitarsi ad applaudire.

«Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato», ha dichiarato la conduttrice, prima di iniziare la puntata.

La conduttrice è apparsa molto provata al pubblico in studio e da casa. Sui social non mancano i messaggi di sostegno da parte di chi segue assiduamente i suoi programmi televisivi: «Ecco le prime parole di Maria De Filippi con la voce rotta dall’emozione e un fisico visibilmente provato da un lutto indicibile. L’abbraccio del pubblico come medicina», si legge.

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le prime parole di Maria De Filippi con la voce rotta dall’emozione e un fisico visibilmente provato da un lutto indicibile. L’abbraccio del pubblico come medicina.#amici22 pic.twitter.com/Ytro3gqbXl — isabella insolia (@isainsolia) March 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA