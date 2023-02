Katia Ricciarelli, a Verissimo i complimenti a Silvia Toffanin e la stoccata a Barbara D'Urso

Ospite a Verissimo, Katia Ricciarelli ha parlato di amore. Non è la prima volta che Katia si racconta a Silvia Toffanin, ma stavolta il soprano ha voluto rignraziare Silvia per l'ospitalità: «Grazie perchè sono stata davvero bene e per me sei davvero unica» e aggiunge sarcasticamente: «Voglio fare una cosa cosa che...» dice mentre ride e con un gesto dice al pubblico di non commentare: «Il mio cuore è tuo...». La frase, ormai celebre, riprende la frase di Barbara D'Urso che tutti i giorni pronuncia per chiudere le puntate di Pomeriggio 5. Una stoccata chiara e diretta che Toffanin ha preso al balzo, ridendo e commentando a sua volta: «Il mio cuore è tuo e dei tuoi telespettatori». Come avrà reagito la signora di Canale 5?

L'amore con Pippo Baudo

Nella sua lunga carriera l'amore più grande è stato sicuramente Pippo Baudo che l'ha affiancata per molti anni. «E ora c'è l'amore?» chiede la conduttrice, e la cantante lirica risponde: «Quando stavo in una casa chiusa (Gf Vip) avevo una persona fuori che pensavo e volevo» e continua: «Ma quando sono uscita non la volevo più. Non potevo pensare di mettermi con uno solo per l’età, per compagnia, quindi ho detto meglio stare da sola» conclude Katia. Nella lunga intervista nel salotto di Silvia, Katia ha parlato dei tanti amori e flirt che ha avuto durante la sua vita. «Josè Carreras è stato un grande amore, ma mi tradiva con l'ex moglie e quindi ho chiuso» racconta la cantante che non ha mai smesso di amare, visto che dopo poco tempo ha conosciuto Pippo Baudo e, a soli 5 mesi di conoscenza, ha deciso di sposare. «Pensavo sarei invecchiata con lui, volevo» dice Ricciarelli e continua: «Ma poi niente. Non c'era più grande dialogo».

La fine del matrimonio

A proposito dell'ex marito Pippo Baudo, Katia non trattiene le parole. «Non bisogna mai smettere di parlare, litigare, anche di dire qualche cavolata, perchè il silenzio ammazza i rapporti» dice senza filtri. «Se tu non hai una conversazione continua con la persona che hai accanto, non esisti». E alla domanda su chi tra lei e Pippo ha preso la decisione di allontanarsi, lei riponde: «Tutti e due abbiamo avuto il coraggio di allontanarci. Non lo sento dal 7 di giugno, il suo compleanno». E conclude teneramente: «A Pippo sono molto grata, gli voglio tanto bene, approfitto di stare bene e di sorridere. Ciao Pippo».

