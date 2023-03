Anna Tatangelo, la confessione: «La psicoterapia è stata fondamentale, senza avrei faticato a ritrovare me stessa»

di Redazione web

Anna Tatangelo ha parlato ai suoi follower di quanto per lei sia stata importante la psicoterapia. La cantante infatti, ha dichiarato di essere riuscita a superare molti momenti difficili anche grazie al supporto psicologico che le è stato dato. Oltre a varie separazioni, la cantante ha anche attraversato periodi bui dovuti a lutti importanti come la morte della mamma prima, e del nonno poi. L'ex compagna di Gigi D'Alessio si è confidata a riguardo su Instagram.

Anna Tatangelo, a 36 anni il fisico è da urlo: il selfie durante l'allenamento infiamma i social

LDA e Anna Tatangelo, in che rapporti sono? Il gesto del figlio di Gigi D'Alessio non lascia dubbi

Anna Tatangelo, la prima foto con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: chi è il nuovo amore che le ha fatto tornare il sorriso

La storia Instagram di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo mette spesso a disposizione dei suoi follower il "box delle domande" e uno degli ultimi quesiti che le sono stati rivolti è stato questo: «Quanto è importante per te la psicoterapia? Per me oggi è stata la seconda seduta». Anna allora ha risposto: «Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d'animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo».

La psicoterapia dei vip

Anna Tatangelo è solo l'ultima dei personaggi noti che si apre in merito alla psicoterapia, sui social ormai tutti ne parlano, ad esempio, Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai nascosto di prendersi cura della propria salute mentale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA