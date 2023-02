Anna Tatangelo, la prima foto con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: chi è il nuovo amore che le ha fatto tornare il sorriso

di Redazione web

Nuovo amore per Anna Tatangelo. Ritorna a sorridere la cantante di Sora, che esce allo scoperto con Mattia Narducci, il nuovo fidanzato. L'artista e il modello erano stati immortalati a spasso per Parigi, dal settimanale Chi, ma ora sono loro stessi a pubblicare una foto che toglie ogni dubbio. È stato il nuovo amore di Anna a postare su Instagram una foto in cui abbraccia dolcemente l’artista. E sotto lo scatto un dolce cuore. Anche se l’immagine non è stata ricondivisa da Tatangelo, è palese ormai che la liaison sia concreta.

Non si hanno tante notizie in merito alla storia d'amore tra i due. Non è chiaro dove e come si siano conosciuti ma sembra si frequentino già da qualche mese. Per Anna Tatangelo questa è una rinascita dopo la cocente delusione avuta con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto dodici anni fa il figlio Andrea, e la relazione finita male con Livio Cori, al quale è stata legata per circa due anni. Oggi la 36enne ha deciso di ripartire da Mattia Narducci, più giovane di dieci anni.

La fuga

Proprio recentemente Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono concessi una fuga romantica a Parigi, con passeggiate romantiche, cene gustose, qualche incursione nel mondo dell’arte e tanti baci e coccole.

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci ha 26 anni, dieci meno di Anna Tatangelo, e lavora come modello (è presente in ben sei agenzie di moda: da Armani a Dolce &Gabbana, da Guess a Versace). Nato e cresciuto a Piacenza, ha iniziato a lavorare in questo settore solo cinque anni fa, ma il suo sogno è quello di affermarsi come attore, tanto che da qualche tempo segue un corso di recitazione.

