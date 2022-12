Gigi D'Alessio parla della ex Anna Tatangelo: «Le storie cominciano e finiscono...». Cos'ha detto

A volte ritornano. Dopo aver conseguito il titolo di ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio parla del suo presente e passato, e anche di Anna Tatangelo. Il cantautore, durante un'intervista al Corriere, ha risposto ad una domanda sull'ex compagna, nonché madre del quartogenito figlio Andrea: «Come va? Va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei».

«No, non provo amarezza, è così che va la vita» dice Gigi riferendosi alla rottura con Anna. In fondo, mentre avanza la carriera artistica, anche l’amore prosegue per lui a gonfie vele accanto a Denise Esposito, madre del suo quinto figlio. «Il primo figlio l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore» ribadisce il cantante partenopeo.

I successi in famiglia

Seguendo le orme del padre, anche LDA, il figlio avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, Luca D’Alessio, sta iniziando a tracciare la sua carriera. Gigi potrebbe tornare a duettare con lui in occasione del rinnovato live-evento di piazza del Plebiscito, in "Gigi uno come te: ancora insieme" previsto a maggio 2023 live a Napoli.

L'inaspettato

Sempre nell'intervista al Corriere, Gigi D’Alessio dichiara di essere un fan sfegatato di Claudio Baglioni. Fa sapere di essersi ispirato a lui sin da giovanissimo: «Ogni notte mi addormentavo con le cuffie e le canzoni di Claudio nell’orecchio, poi arrivava mamma a spegnere lo stereo. Ero in fissa: mi compravo pure le camicie di jeans come la sua. A un concerto mi infilai dietro le quinte. Scambiandomi per un tecnico, mi chiesero di portargli il microfono, a momenti collassavo per l’emozione». I rapporti con il beniamino? «Oggi siamo amici, cantiamo o spesso mangiamo insieme, ci divertiamo» aggiunge.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 21:49

