Gigi D'Alessio, ecco il piccolo Francesco: «Uguale alla mamma». Il 'debutto' sul palco

Gigi D’Alessio papà innamorato, per la 5^ volta. Il piccolo Francesco, nato lo scorso gennaio dalla compagna Denise Esposito, ha accompagnato il cantante nel suo tour di concerti in giro per l’Europa. Ed è proprio dal palco, che il cantante di napoletano lo ha presentato al suo pubblico, dedicando al piccolo un momento speciale tra le sue braccia.

Nonostante la nota riservatezza, Gigi D’Alessio si è lasciato trascinare dalla gioia del momento e, durante un concerto, ha presentato per la prima volta al suo pubblico il piccolo Francesco, durante il tour ‘Figli di un Dio Minore’ che ha fatto tappa in Svizzera, Germania e Belgio, in compagnia dell’amico Nino D’Angelo. Tra un brano e l’altro, il cantante ha preso il piccolo da dietro alle quinte e lo ha stretto a sé sul palco: «Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco», ha urlato. «È tale e quale alla mamma» ha sottolineato Nino D’Angelo dando un bacio affettuoso al piccolo ed emozionando Denise Esposito che, poi, ha ripubblicato i video dei fan sui suoi social.



Il quinto figlio del cantante è nato lo scorso 24 gennaio dalla sua ultima compagna, Denise Esposito. Il cantante è felice e molto innamorato: «Denise mi ha regalato la felicità» ha raccontato lui stesso. Una serenità ritrovata dopo un periodo complesso, scandito dalla separazione da Anna Tatangelo e una profonda crisi che ha segnato entrambi.

