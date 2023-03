LDA e Anna Tatangelo, in che rapporti sono? Il gesto del figlio di Gigi D'Alessio non lascia dubbi

Ospite di Domenica In, LDA ha raccontato a Mara Venier l'esperienza al suo primo Festival di Sanremo. E non solo. ll figlio di Gigi D'Alessio ha parlato della sua carriera, da Amici all'Ariston, ma la curiosità del pubblico verte anche sui rapporti sia con Anna Tatangelo, ex compagna del padre Gigi. Tutto tace da parte di LDA, ma un gesto della cantante di Sora sembra non destare dubbi sui rapporti che intercorrono col giovane cantante.

Gf Vip, Daniele Dal Moro si dichiara a Oriana: «I miei sentimenti sono veri, se litighiamo è perché ci tengo»

La tiktoker rivela: «Il sesso mi fa schifo». E i social si scatenano con insulti choc (anche dalle donne)

I rapporti

LDA, dopo Sanremo, é il terzo a conquistare il palco nella “famiglia allargata”, con il papà d’arte Gigi D’Alessio e la sua ormai ex fidanzata , Anna Tatangelo. Gigi e la cantante di Sora si sono lasciati ufficialmente nel 2020, dopo una lunga love story da cui é nato il quartogenito Andrea. A rispondere al quesito che molti si chiedono è la stessa Anna che ha fatto un gesto che, seppur parzialmente, chiarisce tutto.

Cosa ha fatto

In occasione del debutto di LDA al Festival di Sanremo, Anna Tatangelo ha condiviso tra le Instagram stories delle immagini della prima esibizione alla kermesse di LDA, a cui ha aggiunto emoticon a forma di cuore. Questo ha dimostrato che tra i due ci sia un rapporto di affetto e stima, nonostante la rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Anche nel mezzo della partecipazione del giovane come concorrente ad Amici 21 (edizione 2021-2022 di Amici) di Maria De Filippi, Anna Tatangelo si mostrava in supporto verso LDA, difendendolo dalle critiche di «raccomandato».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA