Anna Tatangelo, la foto con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: insieme a Parigi, ecco lui chi è

Anna Tatangelo avrebbe un nuovo amore. Dopo il sospetto nato vedendo le sue instagram stories a Parigi, ora arriva la conferma. La cantante aveva mostrato diversi scorci della sua vacanza nella capitale francese, facendo intuire sempre la presenza di un'altra persona accanto a lei. Mentre sul web si era scatenato il toto nome la conferma arriva da Deianira Marzano che mostra una foto inviatale da una sua follower in cui la Tatangelo è in compagnia di Mattia Narducci.

Il nuovo amore

Dopo la fine della relazione con Cori la Tatangelo avrebbe quindi un nuovo amore. Mattia Narducci è un modello di professione che ha sfilato per grandi marchi come Versace, Armani e Dolce & Gabbana. A far nascere i primi sospetti di una relazione tra i due sono state le storie su Instagram del modello che immortalavano gli stessi posti e gli stessi dettagli della Tatangelo, fino a quando poi i due non sono stati immortalati insieme in un ristorante.

Amore fuori dai riflettori

La coppia è sembrata molto intima e affiatata. I due non hanno fatto sapere nulla sul loro flirt, ma probabilmente, come suo solito, Anna vorrà mantenere il più possibile la sua privacy e godersi fuori dai riflettori questo amore che sta nascendo, pare, da qualche settimana.

