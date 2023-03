Beatrice Valli, l'annuncio sulla gravidanza: «Ecco la data del parto»

di Redazione web gossip

«Il termine della gravidanza è il 20 aprile» annuncia Beatrice Valli nelle sue stories Instagram. L'ex volto di Uomini e donne, sposata col tronista Marco Fantini, è incinta del suo quarto figlio, per la terza volta femmina. E, di tanto in tanto, aggiorna i suoi curiosi follower sull'andamento della gravidanza. E sulle altre domanda dei follower, Bea risponde: «Come mai la pancia è così bassa? non lo so, questa volta è scesa prima. Speriamo di non essere troppo lontani dal parto dai» continua sorridendo.

Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini

Carlo Cracco incontra la Santanché: giacca, cravatta e sneakers. Bufera e insulti social: «Che cafonata»

L'attesa

Seppure manchino ancora di mesi, i fan e gli stessi Vallini sono in trepidante attesa di vedere la quarta neonata della famiglia. Dopo Alle, Bianca e Azzurra, ora arriverà un'altra bambina in casa. Ed è caccia al nome, per cui gli stessi influencer chiedono aiuto ai follower.

Il sondaggio

Incinta del quarto figlio, Bea e Marco Fantini aspettano la terza femmina e l'entusiasmo è alle stelle. Ma quale sarà il nome? Nel momento di massima indecisione per la scelta del nome, qualche giorno fa Beatrice ha lanciato un sondaggio. «Si accettano suggerimenti: 1 blue; 2 Celeste; 3 alba; 4 Matilda» scriveva, elencando la rosa dei nomi in lizza per la bambina in arrivo. E qui, largo spazio alle risposte dei follower che si sono sbizzarriti: «Avendo già Azzura, Blue o Celeste lo eviterei. Matilda molto dolce», «Bianca, Azzurra e Viola», «tutto tranne Matilda» si leggeva sotto il post. Ma c'è anche chi ha stroncato i nomi dei colori nella lista proposta dall'influencer: «Nomi di colori no, basta! Altrimenti ti puoi aprire una cartoleria», «Matilda, senza dubbi. Gli altri tre nomi non mi piacciono», «Blue e celeste...ma che è?! Na palette?» si leggeva ancora.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA