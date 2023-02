Beatrice Valli, la foto sexy (col pancione) e la richiesta ai followers: «Suggeritemi un nome per la bimba»

«E siamo a #32weekspregnant» scrive Beatrice Valli sotto il post Instagram in cui si scatta una foto allo specchio mostrando il suo pancione che prende sempre più forma. «Tra poco sarai con noi, non vediamo l’ora di vederti e capire come chiamarti» continua l'ex corteggiatrice di Uomini e donne nel post. Incinta del quarto figlio, Bea e Marco Fantini aspettano la terza femmina e l'entusiasmo è alle stelle. Ma quale sarà il nome?

Diletta Leotta, la lettera d'amore a Karius: «Voglio un lieto fine, ecco cosa mi ha fatto innamorare di te»

Emanuela Folliero: «Mamma a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo». La rivelazione su Alberto Castagna

Il sondaggio

E proprio nel momento di massima indecisione per la scelta del nome, Beatrice lancia un sondaggio. «Si accettano suggerimenti: 1 blue; 2 Celeste; 3 alba; 4 Matilda» scrive, elencando la rosa dei nomi in lizza per la bambina in arrivo. E qui, largo spazio alle risposte dei follower.

La scelta

Dopo Bianca e Azzurra, Bea e Marco aspettano un'altra bambina e hanno sempre dichiarato di volere per lei un nome di un colore, come per le prime due. Ed ecco che i fan dicono la loro: «Avendo già Azzura, Blue o Celeste lo eviterei. Matilda molto dolce», «Bianca, Azzurra e Viola», «tutto tranne Matilda» si legge sotto il post. Ma c'è anche chi stronca i nomi dei colori nella lista proposta dall'influencer: «Nomi di colori no, basta! Altrimenti ti puoi aprire una cartoleria», «Matilda, senza dubbi. Gli altri tre nomi non mi piacciono», «Blue e celeste...ma che è?! Na palette?» si legge ancora. Bisognerà aspettare, però, ancora diversi mesi prima di scoprire quale nome avranno scelto i due ex volti di Uomini e donne.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA