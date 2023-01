Beatrice Valli, come sta dopo i problemi in gravidanza: «Devo fare ancora degli esami...»

News per Beatrice Valli. L'ex volto di Uomini e donne, incinta per la quarta volta, aggiorna i follower sul suo stato di salute. «Per ora il collo dell'utero sta bene, è tutto nella norma, i valori anche» dice nelle stue stories Bea che, qualche tempo fa aveva raccontato di aver avuto diversi problemi e un distacco della placenta che l'ha costretta alle flebo di ferro. «Devo fare ancora degli esami, però mi sento molto meglio. Tutto sommato ci voleva perchè ero veramente KO» conclude la moglie di Marco Fantini.

Ma proprio perché si sta riprendendo, Bea è pronta a tornare a lavoro e, quindi, riparte con diversi progetti. «Partirò per Londra, poi per Sanremo e poi, se tutto va bene, a Parigi con Marchini. Stiamo organizzando perché lui ha un altro lavoro e quindi con i bambini dobbiamo organizzarci» rivela Bea.

I problemi in gravidanza

Qualche settiaman fa, Beatrice Valli aveva parlato di problemi legati alla gravidanza. L'ex volto di Uomini e Donne ha già spiegato, sia sulla sua pagina Instagram che nel corso di un'intervista a Verissimo, di aver avuto dei piccoli problemi durante l'attesa della sua quarta bambina. Se le prime tre gravidanze sono andate benissimo, ora ci sono dei piccoli intoppi che l'hanno fatta un po' preoccupare. Dell'ultimo la Valli ne ha parlato nelle sue storie su Instagram: «Oggi abbiamo fatti ulteriori accertamenti perché non stavo tanto bene e ora ho capito perché. La bambina si è girata quindi adesso ha la testa su e mi dava dei calci fortissimi in basso e avevo delle fitte e dicevo "strano che ho queste e fitte" che ovviamente sono i piedi che calciano e tutta questa notte non sono riuscita a dormire dal male». Beatrice si era preoccupata che potesse essere altro, visto che qualche settimana fa il medico le aveva consigliato assoluto riposo per un assottigliamento dell'utero.

Sabato 28 Gennaio 2023

