Beatrice Valli, la rivelazione a sorpresa: «Ecco dove saremo sabato io e Marchini...»

«Ebbene sì ragazzi, come avete visto sabato saremo a Verissimo» annuncia Beatrice Valli su Instagram, tenendo col fiato sospeso i suoi followers. «E' stata una giornata piena di emozioni, non vi svelo nulla. E' stato bellissimo ripercorrere dei momenti magici di questi 9 anni. Ogni volta è un'emozione unica» continua l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, in attesa del quarto figlio, sorridendo compiaciuta e cercando di trattenere gli spoiler. «Quindi godetevi la puntata che vedremo tutti insieme» suggerisce ai fan.

Ma nella story successiva accenna a qualcosa in più. «Ci siamo raccontati ancora una volta, in un'altra veste ancora. E' stato un contesto molto famigliare questa volta, molto bello» continua e aggiunger ironicamente: «Marchini sempre super emozionato. E non vi svelo nient'altro perchè dovete assolutamente vedere la puntata».

Neo 28enne e mamma

Un compleanno in grande stile per Beatrice Valli che ha festeggiato il suoi 28 anni con famiglia e amici. L'ex volto di Uomini e donne, ha deciso di fare una festa a tema pink in un locale di Milano: addobbi e illuminazioni sontuose, ma soprattutto l'angolo cake. La moglie di Marco Fantini, ormai madre di tre figli e incinta del quarto, ha voluto un angolo dedicato alle torte. Infatti, dalle numerose stories Instagram, si possono notare diverse torte con tanti piani, sempre in tonalità rosa e una in particolare salta all'occhio. «28 anni e 4 volte milf» è scritto sull'ostia di una delle tante torte che rappresenta Bea nel suo momento più rappresentativo: madre e moglie.

La festa

Presenti alla festa anche le sorelle Valli, Eleonora e Ludovica, con le rispettive famiglie. Ma anche molti vip, tra cui il titolare di "All'antico vinaio", Tommaso Mazzanti con la moglie, e tutto lo staff che lavora con i due influencer protagonisti della feste (Marco e Bea), ormai amatissimi dal pubblico. Ma la festa è cominciata già dal pranzo quando Bea ha voluto festeggiare con i figli Alle, Bianca e Azzurra. «Partiamo dal pranzo di ieri» scrive l'ex corteggiatrice in un post Instagram dove raccoglie tutte gli scatti fatti in casa con la torta preparata per lei dai figli. Le facce della più piccola, Azzurra, fa sorridere, tanto da far scrivere a Bea: «Azzurra la tua faccia dice tutto».

