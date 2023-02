Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica dopo la nascita del secondo figlio: «Non voglio darglielo». Cosa ha detto

di Redazione web

Beatrice Valli lancia una frecciatina alla sorella Ludovica Valli che è appena diventata mamma del piccolo Otto Edoardo. Tra le sorelle Valli il rapporto sembra essere sempre piuttosto complicato e a volte pare non scorrere buon sangue, ma questa volta Beatrice ha lanciato una frecciatina alla sorella, con la quale però sembra frequentarsi (anche se non assiduamente).

Chiara Ferragni e Fedez, «in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta»: il giallo dell'ultimo avvistamento

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo single dopo Sanremo: ecco cosa è successo

La frecciatina alla sorella

Mentre rispondeva nelle storie su Instagram alle domande di alcune followers ha detto una cosa molto precisa. Quando le è stato detto che nome darà alla bambina che sta per nascere lei ha spiegato che non c'è un nome certo ancora, soprattutto perché non sono d'accordo con il papà della piccola su quello da darle. Il compagno della Valli vorrebbe un doppio nome, come lui stesso ammette: «Ma va di moda». La replica di Beatrice però è secca: «Appunto per quello non voglio darglielo».

Il battibecco social

Molti hanno visto il riferimento anche alla sorella Ludovica che, diventata mamma da pochi giorni, ha scelto per il suo secondogenito un doppio nome, tenendo molto proprio al fatto che venga chiamato in entrambi i modi. Proprio dopo la nascita del piccolo Beatrice aveva scritto sotto al post della sorella: «Benvenuto Otto», ma Ludovica aveva replicato precisando che si chiama Otto Edoardo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA