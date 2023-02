Chiara Ferragni e Fedez, «in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta»: il giallo dell'ultimo avvistamento

Chiara Ferragni e Fedez stanno attraversando un momento di crisi, questo sembra ormai chiaro a tutti i followers, ma pare che la coppia abbia intenzione di mettercela tutta per recuperare il rapporto. L'ultimo avvistamento insieme davanti a un portone aveva fatto pensare che si fossero rivolti a un avvocato, visto che in quel palazzo c'è uno studio legale, ma Deianira Marzano ha raccolto diverse segnalazioni di persone che affermano che nello stesso stabile ci sarebbe anche uno psicoterapeuta.

Il mistero del portone

Una delle followers dell'esperta di gossip afferma che la coppia si sarebbe rivolta in quell'occasione allo psicoterapeuta che sa per certo essere il suo stesso psicologo. La coppia non ha mai fatto mistero di ricorrere alla terapia di coppia, come non ha mai fatto mistero di aver bisognio di un supporto esterno per poter gestire al meglio il loro rapporto. Gestire una relazione molto mediatica, conciliandola con l'impegno dei figli e di due lavori molto complicati per alcuni aspetti, hanno spiegato Chiara e Federico, che a volte è complicato e così hanno sempre voluto seguire un percorso di terapia.

La psicoterapia

Nella serie i Ferragnez loro stessi spiegano come la terapia li abbia aiutati in più occasioni e potrebbero aver scelto di fare un percorso insieme, dopo quanto accaduto a Sanremo, che potrebbe aver dato un forte scossone al loro rapporto. Intanto i due non compaiono più insieme ormai da giorni. Fedez tace sui social da diverso tempo e Chiara posta solo cose legate al lavoro e momenti con i suoi bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 11:11

