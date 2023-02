Fedez-Ferragni, divorzio in arrivo? La segnalazione: «Allo studio legale per la separazione»

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero ai ferri corti? Da giorni non si parla di altro e c'è chi afferma di averli visti persino fuori dallo studio di un avvocato. La coppia è stata fotografata insieme nel giorno di San Valentino, ma pare che stessero davanti al portone dello studio di un legale. Deianira Marzano riporta quanto affermato da un follower che dichiara di averli visti, appunto, fuori dallo studio di quello che sarebbe il loro avvocato.

Silenzio social

Su questo si è aperto un grande dibattito in rete, visto che non è detto che si siano rivolti a un legale proprio per la separazione, ma potrebbero aver avuto altre questioni da risolvere. Di fatto, da giorni Fedez non pubblica nessuna storia o post su Instagram e la stessa Ferragni posta solo contenuti di lavoro o che riguardano i suoi figli, senza mai fare riferimenti al marito. Un comportamento molto insolito per i due.

Separazione in vista?

A tal riguardo la stessa Deianira ipotizza che tra i due possa esserci una forte crisi dettata dal fatto che lei è una donna molto dedita al lavoro e quanto fatto dal marito al Festival di Sanremo lo avrebbe visto come un intromettersi in quello che lei stava cercando di fare al meglio. L'esperta di gossip viene però smentita da un'altra followers che parla di una vicinanza con la coppia, visto che una sua amica sarebbe l'estetista della Ferragni, che le avrebbe invece confessato che i due starebbero pensando all separazione.

Le foto che ritraggono la coppia nel giorno di San Valentino sono state pubblicate da Whoopsee sul suo profilo ufficiale. Le immagini in esclusiva sono state scattate nel corso della serata e anche se i due stanno insieme non sembrano i loro volti quelli di due persone rilassate e felici pronte per festeggiare la festa degli innamorati.

