Fedez e Chiara Ferragni, pace fatta? Le foto di San Valentino insieme: «Lui non sembra felice...»

Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornata la quite dopo la tempesta? I due, dopo le presunte voci di crisi per quanto è accaduto sul palco del Festival di Sanremo, sono stati pizzicati insieme nel pieno centro di Milano durante il giorno di San Valentino. A fare chiarezza, dopo giorni di rumors, ci ha pensato Whoopsee che in esclusiva ha condiviso alcune foto che ritraggono la coppia insieme.

Le foto di San Valentino

Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston e la successiva lite con Chiara Ferragni, Fedez si è preso qualche giorno di pausa dai social. Il silenzio però ha fatto si che non si parlasse d'altro. «Tutto nella norma», ha scritto Whoopsee sul suo profilo ufficiale, cercando di fare chiarezza sulla situazione sentimentale dei Ferragnez.

Le immagini mostrano la coppia più famosa dei social nel tardo pomeriggio in giro tra le strade del centro meneghino. Le foto in esclusiva non chiariscono del tutto la situazione tra i due. Seppur siano stati fotografati insieme, il silenzio social continua a far rumore e ad attirare una forte attenzione mediatica. I fan tengono a sottolineare tra i commenti che Fedez sembra «triste» con lo sguardo «non sereno».

