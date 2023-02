Chiara Ferragni, gita fuori porta con i figli: tra i tag spunta il suocero. Ma di Fedez nessuna traccia

di Redazione Web

Per Chiara Ferragni è tempo di relax. L'imprenditrice digitale - travolta da una tempesta mediatica dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston - si è presa una pausa dalla città meneghina per spostarsi in campagna tra pony e caprette per una gita fuori porta. Con lei ci sono i figli Leone e Vittoria. E c'è anche il suocero, Franco Lucia. Ma di Fedez ancora nessuna traccia (almeno sui social).

Chiara Ferragni e la gita fuori porta

Continua il tam tam sulla famiglia Ferragnez. Da giorni non si parla di altro e c'è chi afferma di averli visti persino fuori dallo studio di un avvocato. La coppia è stata fotografata insieme nel giorno di San Valentino, ma non per un appuntamento romantico. Tutt'altro. Pare infatti che i due stessero davanti al portone dello studio di un legale. A tal riguardo Deianira Marzano ipotizza che tra i due possa esserci una forte crisi dettata dal fatto che lei è una donna molto dedita al lavoro e quanto fatto dal marito al Festival di Sanremo lo avrebbe visto come un intromettersi nella sua carriera e nel suo esordio televisivo.

I social dei Ferragnez

Sui social tutto tace. Fedez non pubblica nulla da ormai quattro giorni, anche per San Valentino nessun commento strappalacrime dedicato alla moglie. Chiara invece continua a pubblicare scatti della sua quotidianità ma strettamente legati al suo lavoro da influencer, eccetto ieri. L'imprenditrice digitale ha fatto una piccola gita insieme ai figli e al suocero Franco Lucia nell'agriturismo Ferdy Wild. Per i fan della coppia, la presenza del papà di Fedez sarebbe un chiaro segnale che dietro tutto questo ci sia solo una furba strategia di marketing. Ma qual è dunque la verità?

