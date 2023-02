Fedez-Ferragni, lui ha provato a parlarle (ma un bodyguard l'ha fermato dietro le quinte di Sanremo). Il sit-in: «Chiara perdonalo»

di Veronica Cursi

Pensavamo sarebbe finita lì, con l'immagine di Fedez che limona con Rosa Chemical davanti a tutta Italia (suoceri e cognate compresi, seduti in prima fila) e la moglie Chiara Ferragni indignata che lo mette in punizione. Che dopo Sanremo 2023, ci saremmo interessati ad altro, e dire che di temi ce ne sono pure parecchi. E invece no. L'affaire Fedez-Chiara Ferragni continua ad appassionare l'Italia (non tutta, per fortuna), manco Beautiful. I nostri Brooke e Ridge padani faranno pace? E cosa è successo davvero dietro le quinte? Spuntano nuove indiscrezioni. E qualcuno ha anche organizzato un sit-in per la coppia. Anche se in cuor nostro speriamo davvero sia solo una provocazione social.

ChiaraxdonaFede

Su Twitter, in queste ore, sta girando un post che annuncia una manifestazione di solidarietà per la coppia: «Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto "ChiaraxdonaFede"». Ci auguriamo sia uno scherzo, ma la signorina che si è fatta promotrice dell'evento (ripetutamente insultata sui social) giura che è tutto vero.

Appello a tuttx vista la crisi della famiglia #Ferragnez, in sostegno di #Fedez e #ChiaraFerragni faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza.

Ci troviamo a Milano Sabato 18/02 ore 16 piazza Duomo!

Ci sarà lo striscione con scritto #ChiaraXdonaFede#Condividi pic.twitter.com/NfTferyI4i — Alessia (@BarzAlessia) February 14, 2023

Cosa è successo davvero

Ma torniamo alle origini dello scandalo. Rosa Chemical, durante l'esibizione dellla sua canzone, prende Fedez, seduto in prima fila all'Ariston (in quanto marito della co-conduttrice, va precisato), e lo bacia appassionatamente. Si scoprirà solo dopo che in parte era tutto organizzato (qualche ora prima lo avevano preannunciato durante una puntata del podacst del rapper Muschio Selvaggio). Non si parla d'altro. Lui ruba la scena alla moglie. Lei che - a quanto raccontano - aveva preparato la sua esperienza Sanremese nei minimi dettagli, ripetendo 7 volte il monologo e contando i passi tra il camerino e il palco - non era pronta a questo imprevisto. L'imprevisto si chiama Fedez, suo marito. E va su tutte le furie.

Il retroscena della guardia del corpo

Dopo la limonata in mondo visione lui va da lei dietro le quinte: la foto l'avete vista tutti, mancava l'audio. Federico Taddia, uno degli autori del Festival, racconta (in realtà senza svelare niente) che Fedez gli ha fatto «una una tenerezza infinita». Sembrava un bimbo che ha rotto un vaso giocando a pallone in salotto: «Non è colpa mia, è lui che mi ha limonato», ripeteva. E lei, la mamma sfinita, lo rimproverava: «Ne hai combinata un'altra». Ma che è successo dopo? Ecco qui, nuovi retroscena. Sembra infatti che Fedez l'abbia raggiunta in camerino. Davanti alla porta c'era la guardia del corpo che lo avrebbe fermato: «Ha detto che non puoi entrare». Il resto è storia social. Lei ha ringraziato tutti - Amadeus, Morandi, sorelle, genitori, parrucchiere, l'uomo che l'ha aiutata a parlare in pubblico - tutti, tranne il marito. E' tornata nel suo attico a City Life dai suoi bambini, ha festeggiato il ritorno con la sua crew, ribadendo - dati alla mano - che è stata lei la regina di questo Festival (lei, non Fedez, capito?). Di lui non c'è traccia. Se faranno pace non lo sappiamo. Di certo quello che è successo basterebbe già per la seconda stagione del loro documentario: "I Ferragnez". Una specie da salvare, secondo chi sabato sarà in piazza Duomo. Quasi quasi abbiamo nostalgia dei Rolex di Totti e Ilary...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 12:55

