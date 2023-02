Chiara Ferragni insieme a Rocco Siffredi dopo la lite e Fedez si dispera, il meme del porno attore fa impazzire i social: «Birichina»

Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere uno degli argomenti principali anche a tre giorni dalla fine del festival di Sanremo. La presunta crisi, scoppiata dopo il bacio con Rosa Chemical, lascia spazio anche all'ironia social. Mentre da casa Ferragnez non arrivano indiscrezioni, a scherzare sulla vicenda c'è Rocco Siffredi.

Il porno divo più famoso d'Italia ha pubblicato un meme nel quale viene raffigurato in video chiamata insieme a Chiara, mentre Fedez piange disperato dall'altra parte. «Birichina», è il commento che si legge in allegato.

Prete pubblica la foto di un uomo nudo su Facebook, choc dei fedeli. Poi le scuse: «Mi hanno hackerato»

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la lite a Sanremo continua il silenzio: San Valentino senza dediche, fan preoccupati

Fedez e Chiara in crisi?

Ma la coppia più social d'Italia è davvero in crisi? Probabilmente le vicende sanremesi hanno lasciato strascichi, tanto che su Instagram il rapper ha ridotto al minimo le condivisioni. E anche Chiara Ferragni non sembra in vena di gesti d'amore verso il marito, neppure nel giorno di San Valentino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA