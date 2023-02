Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il dettaglio sotto gli occhi di tutti

di Redazione Web

Tra Chiara Ferragni e Fedez c'è aria di crisi. Dopo il bacio con Rosa Chemical e l'apparente litigio sul palco dell'Ariston con la moglie, Fedez si è preso una pausa dai social network.

Una pausa che ha alzato tanti polveroni mediatici e diverse teorie tra i fan della coppia: molti utenti hanno ipotizzato, infatti, che quanto accaduto sul palco dell'Ariston abbia avuto delle forti ripercussioni nel rapporto di coppia tra Fedez e Chiara. Teorie che, nelle ultime ore, hanno trovato le loro conferme in un dettaglio notato dai fan attraverso i profili social dei Ferragnez.

Il silenzio di Fedez

Non si parla d'altro. Fedez ruba la scena alla moglie e lei che va su tutte le furie. Almeno questo è quello che raccontano fonti vicine al Festival di Sanremo. A distanza di cinque giorni dalla finale e dallo «scandalo» in mondovisione, Fedez e Chiara non hanno più postato nulla insieme sui social network.

Tanti sono gli indizi che farebbero pensare che tra i due ci sia il gelo. La Ferragni non ha dedicato al marito né un post social, né una storia. I suoi racconti su Instagram proseguono come se Fedez non esistesse. Il rapper invece è riapparso dopo la finale del Festival per ringraziare chi ha collaborato con lui e per mandare un messaggio che è sembrato più un modo di chiedere scusa alla moglie. «Sono fiero di te, ti amo». Poi ancora silenzio.

Il dettaglio

I fan della coppia - che hanno organizzato una manifestazione pubblica per mostrare la loro vicinanza - hanno notato un particolare che non è passato inosservato: «Non si scambiano nemmeno più i like», si legge tra i commenti sui social. Sembrerebbe, infatti, che Fedez non abbia premuto il "mi piace" alle ultime foto della moglie pubblicate dopo il Festival di Sanremo. Un altro chiaro segnale che i Ferragnez siano ormai ai ferri corti?

