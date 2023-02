Sanremo 2023, Chiara Ferragni e lo strano portamento: «Raddrizza quella schiena»

Chiara Ferragni ha fatto il suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 e la rivedremo durante la serata finale. Nonostante il suo successo come influencer e l'impegno nell'ideazione di abiti per l'evento che non fossero soltanto belli e fini a se stessi, alcuni commenti sui social l'hanno criticata per la sua postura.

Blanco chiede scusa su Instagram: «Ti voglio bene, Ariston. Non sono perfetto come mi volevi»

Amadeus, il primo giorno da boomer su Instagram: la colazione, il selfie e gli outfit. Ma non è lui a pubblicare

Beppe Vessicchio ha un occhio nero, incidente a Sanremo. Fedez: «Ecco cosa gli è successo»

Le critiche mosse alla Ferragni

L'influencer è spesso apparsa sul palco dell'Ariston con le spalle ricurve e la schiena storta. Chiara ha dimostrato di essere una donna forte e a Sanremo si è fatta portavoce di messaggi in cui crede fermamente a sostegno delle donne, ma alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di commentare la sua postura.

«Chiara ti prego raddrizza quella schiena», «Grazie Chiara Ferragni che stai storta con la schiena come tutti noi», «Le critiche a Chiara Ferragni che leggo mi fanno rabbrividire. La cosa che mi fa strano è che la maggior parte provengano da donne» hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Photo credits: Kikapress Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Sanremo 2023, Chiara Ferragni lo ha fatto con Amadeus dietro le quinte durtante la diretta

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA