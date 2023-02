Fedez e Chiara Ferragni, dopo la lite a Sanremo continua il silenzio: San Valentino senza dediche, fan preoccupati

Fedez e Chiara Ferragni sembrano vivere un momento di crisi dopo la lite di Sanremo. Nessuna notizia ufficiale dai diretti interessati, ma il silenzio social anche nel giorno di San Valentino lascia poco spazio ai dubbi riguardo ciò che sta succedendo a casa dei Ferragnez.

Fedez di nuovo in silenzio

Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, che molti hanno definito come la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Chiara Ferragni, Fedez si è preso qualche ora di stacco dai social. È riapparso dopo un giorno e mezzo per ringraziare chi ha collaborato con lui al festival e per mandare un messaggio che è sembrato più un modo di chiedere scusa alla moglie. «Sono fiero di te, ti amo».

Il gelo di Chiara Ferragni

Dall'altra parte invece, il gelo più totale. L'imprenditrice, che fonti vicine hanno definito «infuriata nera» per la vicenda, non ha dedicato al marito né un post social, né una storia. I suoi racconti su Instagram proseguono come se Fedez non esistesse. Un comportamento che sta preoccupando i fan della coppia più famosa dello showbiz.

La lite a Sanremo

La settimana sanremese è stata complicata per Chiara Ferragni. Sotto pressione e sotto attacco, ha dovuto gestire una visibilità che anche una come lei non è abituata a maneggiare. Fedez, che avrebbe dovuto darle supporto, ha invece seguito la sua strada, ha fatto infuriare il governo, una parte degli spettatori e messo sulla graticola Amadeus e i vertici Rai che hanno avallato le sue esibizioni. Di certo non il segno che pensava di lasciare sua moglie, che dopo anni di rifiuti al festival più famoso d'Italia, aveva deciso di fare il salto sperando che fosse un successo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA