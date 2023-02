Fedez, il silenzio social non sfugge ai follower: «Dopo il litigio con Chiara Ferragni è sparito». Cosa sta succedendo

Quasi 24 ore senza pubblicare nulla sui social. Se non è record per Fedez, poco ci manca. L'amplesso simulato con Rosa Chemical, ma soprattutto il bacio appassionato, hanno lasciato il segno. Difficile non ricondurre questo "silenzio" al faccia a faccia - ripreso in video da uno spettatore in platea - con Chiara Ferragni, rimasta senza parole e presa alla sprovvista come fosse una qualunque. Inutile stare a spiegare che quel bacio non fosse preparato, come ribadito dal cantante a "Domenica In". La frittata in casa Ferragnez è stata fatta. E anche bella grossa.

Cosa succede

Prima il caso della foto del viceministro Bignami strappata in diretta. Poi quel «legalizzala Giorgia» durante il duetto con l'amico J-Ax. Infine il bacio. Nel Festival che doveva essere il palcoscenico di Chiara, Fedez ha fatto di tutto per rubarle la scena. E non fa strano, scorrendo le storie dell'influencer, vedere che la Ferragni ha ringraziato tutti (ma proprio tutti) eccetto il marito. Che intanto è "disperso".

L'ultima storia è quella in platea, insieme ai genitori di Chiara e le sorelle. Poi, il nulla. E il dettaglio non è sfuggito ai più attenti: «Che fine ha fatto?», si chiede qualcuno sui social. L'imprenditrice, che racconta sempre tutto della sua vita ai follower, ha anche pubblicato la storia del ritorno a casa dai figli. E anche in questo caso, della reunion con il marito nessuna traccia.

Il litigio all'Ariston

Il "dramma" in diretta si è consumato subito dopo il bacio della discordia con Rosa Chemical. Fedez, chiamato da Amadeus, è corso da Chiara a spiegare che non ne sapeva nulla. Lei, sorridendo nervosamente, è parsa molto arrabbiata durante quei secondi concitati. Il vero chiarimento poi, c'è stato nel dietro le quinte. Dopo qualche minuto Fedez è riapparso nel pubblico con gli occhi lucidi. Per non dare altro spago al gossip, si è poi defilato, lasciando il posto in prima fila alle sorelle della moglie.

