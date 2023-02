Berlusconi, attacco a Zelensky e frecciata a Meloni: «Fossi stato io il premier con questo signore non ci avrei parlato»

Silvio Berlusconi torna a parlare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stavolta non si tratta di audio rubati, il leader di Forza Italia ha risposto ai giornalisti dopo aver votato per le regionali nel seggio di via Ruffini a Milano. «Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore», ha detto.

La frecciata a Meloni

Silvio Berlusconi non cita l'alleata Giorgia Meloni, ma la critica tra le righe: «Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato. Il motivo? Stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili», le parole del Cav.

«Per arrivare alla pace - continua il leader azzurro - penserei che il presidente americano dovrebbe prendere Zelensky e dirgli “Dopo la fine della guerra è a tua disposizione un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina. Un piano Marshall 6-7-8-9 mila miliardi di dollari, a una condizione: che domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e armi». Soltanto una cosa del genere «potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco», ha concluso.

Sulla polemica Sanremo-Rai

«Non voglio assolutamente arrivare» alla sostituzione dei vertici della Rai. «Dico semplicemente che mi piacerebbe che la televisione pubblica faccia il suo mestiere di televisione pubblica», ha aggiuanto presidente di Forza Italia commentando Sanremo. «Non sono riuscito ad essere un ascoltatore continuativo - ha aggiunto - ho visto qualche momento del festival e non sono stato ben impressionato. Ho visto cose ideologicamente spostate a sinistra. Il che non mi pare giusto, soprattutto il giorno prima di importanti elezioni regionali».

