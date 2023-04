Beatrice Valli, figuraccia all'ospedale prima del parto: «Non abbiamo ancora scelto il nome»

di Redazione web

Beatrice Valli è prossima al parto: tra pochi giorni la sua quarta bambina nascerà e l'influencer (finalmente) potrà stringerla tra le sue braccia. Beatrice non vede l'ora di conoscerla perché, nelle sue storie Instagram ha raccontato ai fan di non averla mai vista veramente in viso perché sempre girata durante le ecografie.

Mentre rispondeva alle domande dei suoi follower, Beatrice ha detto che lei e il marito Marco Fantini non hanno ancora scelto il nome della loro bambina e ha raccontato un episodio curioso.

Molto spesso Beatrice Valli mette a disposizione dei suoi follower il "box delle domande". Qualcuno le ha chiesto: «Avete scelto il nome della piccolina?». L'influencer ha, quindi, risposto: «Allora questa è una storia che fa ridere perché in realtà non lo abbiamo ancora scelto il nome. Io e Marco siamo troppo indecisi fra: Matilda, Blu, Celeste e Alba. Questi nomi ci piacciono troppo e non riusciamo a deciderci, quindi, abbiamo pensato che non appena vedremo la bambina decideremo il nome. L'altro giorno, però, all'ospedale abbiamo fatto una figuraccia perché le ostetriche ci hanno chiesto di compilare i moduli con i dati personali e Marco ha chiesto se il nome avrebbe potuto aggiungerlo in un secondo momento. L'ostetrica ha un po' storto il naso ma noi le abbiamo detto che proprio non sappiamo come si chiamerà e quindi non ci sarebbe stato possibile riempire lo spazio bianco. A me piace molto Matilda, a Marco Blu, quindi, può essere che la chimeremo con il nome doppio».

Beatrice Valli, la vita da mamma

Beatrice Valli è amatissima sui social (il suo profilo Instagram conta più di tre milioni di follower): l'influencer piace molto perché parla spessisimo dei suoi impegni da mamma che riesce a conciliare con quelli di lavoro. Beatrice ha tre bambini: Alessandro, Bianca e Azzurra.

