Beatrice Valli, il pancione esplode: «Mi dicono che manca poco al parto, ma in realtà...»

Beatrice Valli è quasi giunta al termine della sua gravidanza e il suo pancione, infatti... sembra esplodere! L'influencer, che è già mamma di tre bambini, condivide spesso con i suoi numerosi follower tutte le sensazioni che sta vivendo in questo periodo magico per lei. A volte, Beatrice risponde anche alle domande che le vengono fatte e i suoi fan sono curiosissimi di sapere quale sarà il nome della sua bambina.

La storia Instagram di Beatrice Valli

In una delle sue ultime storie Instagram, Beatrice Valli ha postato un video in cui, seduta sul divano si accarezza il grande pancione. L'influencer ha scritto: «Quando mi dicono: "Mancano solo pochi giorni vero?" Eh no in realtà ci sono ancora tre settimane abbondanti» con tanto di emoticon sorridente. Beatrice, comunque, ha sempre detto che durante quest'ultima gravidanza, il suo pancione è cresciuto più del solito se messo a confronto con le gestazioni precedenti. Lei e il marito Marco Fantini sono pronti ad accogliere la nuova bambina che non vedono l'ora di stringere tra le loro braccia e di farla conoscere ai fratellini più grandi: Alessandro, Bianca e Azzurra.

Il nome della bambina che nascerà

Alcuni giorni fa, rispondendo alle domande dei follower, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno detto di avere tre nomi preferiti, solo che devono ancora scegliere quello "giusto". L'influencer li ha elencati: Matilda, Blu e Alba.

