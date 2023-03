Beatrice Valli, nuova bimba in arrivo: «Averne così tanti non ci mette ansia. Sul nome della piccola in arrivo...»

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini spesso si divertono a rispondere alle domande dei loro numerosissimi follower che sono sempre molto curiosi di conoscere più a fondo la loro vita da genitori. I fan della coppia, infatti, spesso si chiedono come, tra impegni di lavoro e viaggi, i due riescano a gestire così bene i loro bambini.

Nelle sue ultime storie Instagram Beatrice Valli ha risposto ad alcune domande delle sue follower. Una in particolare chiedeva: «Non vi mette ansia avere tutti questi bambini più un'altra in arrivo? E come fate a gestire tutto?». Beatrice ha quindi risposto: «In realtà no, cioè, se uno si fa prendere dall'ansia non fa più niente, e questo vale per tutto non solo per i figli. Fare le cose serenamente e prendere la vita con filosofia è necessario, poi, ovviamente con tanti bambini è impegnativo. Adesso, ad esempio, Bianca ha l'otite e quindi non sta molto bene». L'influencer e il marito hanno, comunque, sempre detto che avere una famiglia numerosa non li ha mai spaventati.

Il nome della bambina in arrivo

Beatrice Valli sta per partorire ma non ha ancora svelato come chiamerà la sua bambina. Rispondendo a una domanda di una follower che le chiedeva dettagli in merito al nome, l'influencer ha detto: «I nostri preferiti sono: Matilda, Blu e Alba».

