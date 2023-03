Beatrice Valli preoccupa i fan: «Non sto bene, spero di riprendermi presto»

di Redazione web

Beatrice Valli è un po' preoccupata perché nelle ultime ore ha accusato un certo malessere. L'influencer, che è quasi al termine della sua quarta gravidanza ha raccontato più volte di essere soggetta a vertigini che non le permettono di fare quasi nulla. A breve, comunque, dovrebbe nascere la sua bambina che Beatrice non vede l'ora di stringere tra le sue braccia.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Nelle sue ultime storie Instagram Beatrice Valli è apparsa stanca e spossata. L'influencer, stesa sul divano di casa, ha raccontato: «Comunque ragazze non ho un virus, solo che non sto bene nemmeno oggi. Questa notte non ho proprio dormito perché mi faceva male la testa, mi girava la testa. Forse mi sono tornate un po' le vertigini, non lo so, perché ho quella sensazione o magari è un aspetto ormonale visto che sono al termine della gravidanza. Spero di riprendermi presto».

La data del parto

I giorni scorsi Beatrice Valli ha provato a calcolare la data esatta del parto seguendo il calendario lunare. L'influencer ha fatto sapere ai suoi follower che, stando al ciclo della luna, è probabile che la sua bambina nasca il 6 aprile. Beatrice ha detto: «Mi piacerebbe proprio come giorno».

