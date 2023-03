Beatrice Valli e il baby shower per la quarta figlia, la dolce dedica al papà: «Somiglierà a te»

di Redazione web

Beatrice Valli è ormai arrivata agli sgoccioli della sua quarta gravidanza e proprio per questo ha organizzato un baby shower invitando tutti gli amici più intimi e la famiglia. Presenti alla festa c'erano anche Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. Al termine dell'evento organizzato per la piccola in arrivo, Beatrice Valli ha postato una serie di dolci scatti con una didascalia che racchiude tutta la sua emozione per la figlia in arrivo.

Beatrice Valli, l'annuncio sulla gravidanza: «Ecco la data del parto»

Beatrice Valli, le vertigini preoccupano: «Sono ricominciate, spero siano solo gli ormoni della gravidanza»

Beatrice Valli, la foto sexy (col pancione) e la richiesta ai followers: «Suggeritemi un nome per la bimba»

Il post di Beatrice Valli

Dopo il baby shower, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno postato una serie di foto della giornata. Nella didascalia l'influencer ha scritto: «Qui aspettiamo solo te. Sei arrivata in un momento inaspettato ma ti desideravamo così tanto che non vediamo l’ora di vederti (visto che in nessuna ecografia siamo riusciti a farlo) Una cosa è certa: assomiglierai al tuo papà come le altre due donnine». La bambina di Beatrice Valli dovrebbe nascere nelle prossime settimane.

La scelta del nome

Beatrice Valli e Marco Fantini non hanno ancora svelato il nome della loro quarta bambina, anche se l'influencer ha detto che le piacerebbe chiamarla con il nome di un altro colore. Le altre due bambine si chiamano Bianca e Azzurra. Il figlio si chiama invece Alessandro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA