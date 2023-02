Beatrice Valli, le vertigini preoccupano: «Sono ricominciate, spero siano solo gli ormoni della gravidanza»

di Redazione web

Beatrice Valli in queste ore è molto preoccupata: ha ricominciato ad avere le vertigini e su Instagram si augura che non sia nulla di grave. L'influencer è alla sua quarta gravidanza e sui social ha spesso parlato di come i medici le abbiano più volte consigliato di stare a riposo e di fare il meno possibile. La sua bambina nascerà nei prossimi mesi e intanto Beatrice ha dato il benvenuto anche al suo nipotino Otto Edoardo, bambino della sorella Ludovica Valli.

Beatrice Valli sul suo profilo Instagram racconta la sua vita di mamma. L'influencer, oltre a parlare dei propri progetti lavorativi, spiega come riesce a gestire tre bambini piccoli, fare la moglie e tenere in ordine la casa. Con la quarta gravidanza, però, ci sono stati dei momenti in cui Beatrice ha avvertito la stanchezza e proprio per questo, ad esempio, è stata costretta a rinunciare ad alcune sfilate in programma alla fashion week di Milano. In una delle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, l'influencer ha detto: «Sono ricominciate le vertigini, spero siano solo gli ormoni».

A breve Beatrice Valli diventerà di nuovo mamma, sta infatti per giungere al termine della quarta gravidanza. L'influencer ha tre bambini: Alessandro è il più grande ed è nato da una relazione precedente a quella con Marco Fantini, mentre Bianca e Azzurra sono le bambine che Beatrice ha avuto dal marito conosciuto a Uomini e Donne.

