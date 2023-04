Beatrice Valli, quarto figlio in arrivo: «Una delle peggiori gravidanze»

Manca poco per il quarto parto di Beatrice Valli. In attesa del lieto evento, Beatrice ha deciso di rispondere, su Instagram, ad alcune domande dei fan, raccontando di aver vissuto in questi mesi momenti molto difficili. A raccontare come sta Bea durante l'attesa è lei stessa: «Questa è stata una delle peggiori gravidanze, anzi la peggiore in assoluto».

Su Instagram, Valli continua: «Non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla, anche se l’abbiamo tanto desiderata. Ci sono stare dall’inizio complicanze, come la labirintite, che mi ha messa completamente al tappeto già quando ero di due mesi. Un mese e mezzo me lo sono fatta praticamente a letto» racconta Beatrice disperata.

La quarta gravidanza è stata per Beatrice Valli «bella impegnativa, perchè venivo anche da un momento importante: il matrimonio è stato impegnativo da organizzare, sotto tutti gli aspetti, anche se è stato uno dei momenti più belli della nostra vita» ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E sulla scelta del nome, Beatrice ha risposto di essere ancora molto indecisa tra: Alba, Celeste, Blu e Matilda. «Io e Marco vorremmo scegliere subito dopo il parto, vedendo la bambina» ha infine spiegato.

