Beatrice Valli, i calcoli per il parto non erano esatti: «Io e il pancione siamo ancora qui»

Beatrice Valli non ha ancora partorito. L'influencer, alcuni giorni fa, aveva raccontato alle sue fan di avere eseguito alcuni calcoli secondo il calendario lunare. Dato che la luna piena si sarebbe verificata il 6 aprile, quella poteva essere la data giusta per il parto. Così, però, non è stato.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Vestita con una morbida e comoda tuta, Beatrice Valli si è scattata un selfie allo specchio in camera sua. L'influencer, acarezzandosi il pancione, ha, poi, scritto: «Siamo ancora qui», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate. Effetivamente, Beatrice ha più volte detto alle sue fan che è vicina al parto, anche se, quel momento sembra non arrivare più.

Beatrice è impaziente di conoscere la sua bambina, anche perché, alcuni giorni fa, ha raccontato di non averla mai vista dato che durante le ecografie era sempre girata o "nascosta".

La scelta del nome

Beatrice Valli e il marito Marco Fantini non hanno ancora deciso che nome dare alla bambina.

L'influencer e il modello hanno quattro preferenze: Matilda, Blu, Celeste e Alba. Beatrice e Marco hanno detto che aspetteranno di vederla e poi decideranno come chiamarla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 12:52

