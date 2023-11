Barbara D'Urso a Sanremo 2024? La conduttrice risponde così

di Redazione Web

Barbara D'Urso è tornata in Italia e ha già ricominciato a lavorare. Dopo un lungo soggiorno a Londra e una vacanza a Parigi, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto rientro a Milano per continuare il tour dei teatri, in giro per l'Italia con il suo spettacolo "Taxi a due piazze".

In molti si sono chiesti se fosse tornata anche per nuovi progetti lavorativi e lei ha rivelato che «non è tempo per pensionarmi». Negli ultimi giorni si è vociferato molto sulla possibilità di vederla sul palco dell'Ariston, accanto ad Amadeus a Sanremo 2024 e finalmente è arrivata la dichiarazione di Barbara D'Urso al riguardo.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato.

Barbara d'Urso, il figlio Emanuele debutta come produttore: «Un pezzo del mio cuore è tuo»

Barbara D'Urso verso Sanremo 2024?

Barbara D'Urso è stata chiamata, a sorpresa, durante il programma "Protagonisti" da Francesco Fredella e Gianni Simioli.

Gianni Simioli ha voluto lanciare subito la provocazione, dicendole: «Lascia stare Amadeus, se mi fanno direttore artistico del Festival di Napoli, ti chiamo a condurlo».

La D'Urso non ha nascosto lo stupore nel tono di voce e ha risposto: «Io non so di cosa stai parlando, ma se parli del Festival di Napoli, io l'ho anche già presentato! Resto a disposizione per Napoli».

Che si tratti di un no definitivo quello di Barbara ad Amadeus? Non ci resta che aspettare per scoprirlo...

