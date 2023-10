Barbara Durso in stazione a Milano, il viaggio segreto: «A Roma, perché? Non lo possiamo dire...»

di Redazione web

Barbara D'Urso, dopo la serata di ieri in compagnia degli amici in cui hanno cenato e brindato insieme, è oggi in partenza. Nelle 'storie' social della conduttrice c'erano Vito Mansueto e Angelica Pizzuti, due amici della donna, che le hanno tenuto compagnia ieri sera. Questa mattina la conduttrice è andata in Stazione Centrale a Milano dove ha girato alcune 'storie' con la sua amica Angelica.

Il viaggio

Le due amiche sono in partenza per Roma, il nome della località è trapelato da un dialogo tra le due, ma le motivazioni del viaggio sembrerebbero essere tutt'ora segrete. Barbara D'Urso si rivolge alla sua amica dicendo: «Angelica dove stiamo andando?», riferendosi ad Angelica Pizzuti, lei risponde: «Parigi», la D'Urso ride e poi la corregge: «Non è vero, a Roma, perchè? non lo possiamo dire?». Nella storia successiva Barbara D'Urso si è immortalata seduta sul sedile del treno e ha scritto: «In viaggio....». Le motivazioni del viaggio potrebbero essere lavorative oppure di svago, resta tutt'ora da scoprirlo.

