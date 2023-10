Natalia Paragoni, la cagnolina Gina non cammina: ecco cosa è successo

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono preoccupati per la loro cagnolina Gina perché, da questa mattina, non cammina. L'influencer ha spiegato in varie storie Instagram che cos'è successo e forse la loro amica a quattro zampe ha male a una zampina. Andrea e Natalia, però, ancora non lo sanno e, al momento, sono un po' in apprensione per la bulldog francese alla quale sono molto legati e che hanno accolto nella loro famiglia qualche anno fa.

Natalia Paragoni ha pubblicato alcune storie Instagram in cui parla delle condizioni di salute della sua cagnolina Gina. L'influencer, prima scatta una foto in auto alla bulldog e, poi, scrive: «La signora oggi è andata in pronto soccorso». Poi, nel video successivo, la neo mamma spiega: «Stamattina non sono neanche riuscita a sistemarmi perché sono uscita veloce con Gina e siamo andate al pronto soccorso perché ieri sera le ho lavato le zampine e lei, non lo so, forse si è spaventata, mi è caduta e non so se abbia appoggiato male la gambina o la zampina...

Anche Andrea Zelletta è preoccupato per la cagnolina Gina tanto quanto Natalia Paragoni e, infatti, nell'ultima storia Instagram che ha pubblicato ha scattato una foto alla bulldog francese e ha scritto: «Se Gina non migliora con antidolorifico e antinfiammatorio, si ritorna in clinica a fare le lastre».

