Natalia Paragoni e la mattina piena d'amore con Ginevra: «Ecco tutto ciò di cui ho bisogno»

Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma della sua prima bambina Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta, è impegnatissima. Spesso, la sua piccolina compare con lei nelle sue storie Instagram, come è successo questa mattina. L'influencer, comunque, è molto presa anche dai suoi progetti lavorativi: tra uno shooting e l'altro, però, tiene sempre aggiornati i suoi follower sui social.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, questa mattina, ha pubblicato una storia in compagnia della sua bambina Ginevra e dei suoi cagnolini. L'influencer ha voluto condividere con i propri follower le sue emozioni di quel momento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre allattava la sua piccola con il biberon, ha scritto: «Questa mattina... Ecco tutto ciò di cui ho bisogno, manca solo Andrea Zelletta».

Natalia Paragoni si è sempre detta una mamma presente con la sua bambina Ginevra e, infatti, anche durante la settimana della moda, ha fatto di tutto per trascorrere del tempo con lei. Dopo le sfilate, infatti, come testimoniavano le sue stories su Instagram, correva subito a casa per accudire e coccolare l'amata figlia.

