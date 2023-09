Natalia Paragoni racconta la vita da genitori: «È bellissima, vedi tutto da un'altra prospettiva»

di Redazione web

Natalia Paragoni, da pochi mesi, è diventata mamma della sua prima bambina, la piccola Ginevra che ha cambiato in meglio la sua vita. L'influencer, molto spesso, si confida con le sue follower e risponde alle loro domande su Instagram. Proprio nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo a disposizione delle fan un box delle domande alle quali, poi, ha risposto svelando alcuni particolari della sua nuova routine e dei suoi nuovi ritmi.

Le storie Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, in tenuta casalinga, senza makeup e con grandi occhiali da vista ha risposto alle domande delle sue follower. Una di loro le ha chiesto: «Come sta andando la vita da genitori? Siete Bellissimi». Quindi, l'influencer ha detto: «Benissimo grazie, siamo molto orgogliosi e fieri di ciò che abbiamo fatto. Ci ripetiamo e chiediamo ogni due per tre come abbiamo fatto a fare una creatura meravigliosa come Ginevra. Ci sembra ancora tutto molto strano ma è tutto bellissimo, vedi la vita da un'altra prospettiva. Se prima c'erano alcuni giorni bui o nervosi, ora, passa tutto subito: guardo lei e non ho più niente, non mi serve nient'altro. Ci sono, poi, momenti in cui vorrei tornare indietro ed essere più libera e momenti in cui, invece, non potrei proprio fare a meno della mia bambina».

La storia d'amore con Andrea Zelletta

Infine, Natalia Paragoni ha risposto a una fan che le chiedeva come fosse cambiata la sua storia d'amore con Andrea Zelletta dopo la nasciata della loro bambina: «Sicuramente non è più come prima ecco, c'è meno tempo e, poi, c'è più stanchezza, però, devo dire che a noi, Ginevra ci ha legati molto di più, siamo felici e stiamo molto bene».

