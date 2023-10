Natalia Paragoni arrabbiata con Andrea Zelletta: «La cosa che odio...». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma, è molto indaffarata: deve pensare, in primis, alla sua bambina Ginevra e, poi, al suo lavoro. L'influencer, però, ha detto che, per il momento, riesce a far combaciare tutti gli impegni, anche se, a volte, è stanca. Ad esempio, alcune ore fa, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, appena sveglia, avrebbe voluto solo godersi un po' di silenzio mentre la sua bambina dormiva e, invece, Andrea Zelletta "ha rovinato" tutto.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, appena sveglia, si trovava sul divano con la piccola Ginevra ma qualcuno ha rovinato la quiete della mattina. L'influencer, quindi, ha spiegato il motivo della sua espressione così infastidita: «La cosa che "odio" di Andrea, al mattino, è questo momento: quando mescola il caffè... mamma mia è insopportabile! Io stavo lavorando tranquilla, Ginevra dorme, in casa c'era tutto silenzio e lui, cosa fa? Dovete capire che non si tratta di pochi minuti...».

L'influencer e il compagno, comunque, sono una delle coppie più unite del mondo dei social e sono davvero felici di essere diventati genitori della loro piccolina.

Natalia Paragoni posta sempre storie in cui racconta ai suoi follower come procede la sua vita da mamma della piccola Ginevra: anche se è tutto molto impegnativo, è felice e alla sua bambina dà tutte le attenzioni possibili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:23

