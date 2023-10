Andrea Zelletta cambia look: «Addio biondo, sono papà adesso». Poi, la storia dal fisioterapista

di Redazione web

Andrea Zelletta è diventato papà da pochi mesi: la sua prima bambina Ginevra è, infatti, nata in estate dalla relazione con la compagna Natalia Paragoni. Anche a detta dell'influencer, il dj sarebbe davvero un bravo papà: c'è sempre per aiutarla e riesce a organizzare gli impegni lavorativi per rimanere più tempo possibile con la sua famiglia. Proprio perché è diventato genitore, Andrea ha deciso di cambiare un po' look e ha mostrato quello nuovo, sulle storie Instagram.

Il cambio look di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, fino a qualche giorno fa, era biondo platino, colore che ha tenuto sui capelli per tutta l'estate e per i quali ha ricevuto vari complimenti dai suoi fan. Date, però, le sue importanti responsabilità da papà e genitore di Ginevra, ha deciso di cambiare look tornando al colore naturale. Dopo essersi scattato un selfie ha scritto: «Addio biondo, sono papà adesso», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

L'ex tronista di Uomini e Donne, non si è solo recato dal parrucchiere ma ha anche preso appuntamento con il fisioterapista impegnato a massaggiargli il collo, come mostra una delle storie pubblicate su Instagram e ha scritto: «Dolori da neo papà», aggiungendo un'emoticon con gli occhiali da sole.

Andrea e Natalia genitori

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno sempre dichiarato che uno dei loro sogni più grandi è sempre stato quello di diventare genitori e che, su questo, stanno ricevendo tanto aiuto anche da Ginevra che sta insegnando loro come essere mamma e papà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 15:21

