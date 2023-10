Barbara D'Urso: «Non è tempo per pensionarmi. Se torno in tv? Probabile...». Vicino lo sbarco in Rai?

di Redazione web

Barbara D'Urso non è decisamente pronta per la pensione. A raccontarlo è la stessa conduttrice che dopo aver lasciato Pomeriggio Cinque si è dedicata ad un breve periodo di formazione linguistica all'estero, per tornare sui palchi dei teatri italiani con una commedia declinata al femminile. Su un suo ritorno in tv, però, non è da escludere che ci possano essere delle sorprese: «Vedo il mio futuro bellissimo. Ho mille cose da fare, dai podcast alla società di eventi. In tv...», scopriamo insieme cos'ha rivelato.





Barbara D’Urso prove in sala con il maestro: «Prima o poi imparerò a ballare»



Barbara D'Urso rivela: «Tra le tante cose a cui sto lavorando c'è anche questo...»



Il suo impegno a teatro

Intervistata da La Stampa, Barbara D'Urso ha raccontato di essere molto impegnata in diversi progetti. Proprio in questi mesi, infatti, si sta dedicando allo spettacolo teatrale di cui è protagonista Taxi a due piazze di Ray Cooney che, prima di oggi, non aveva mai avuto una versione al femminile.



Il ritorno in tv

Ma gli impegni della showgirl sono tantissimi: «Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast "Amiche mie"; sono stata la prima ad aprire uno spazio "Metadurso" sul Metaverso; con un'amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò...». «Tornerà in tv?», le chiede l'intervistatore. «È probabile», risponde lei. Da gennaio sarà libera dal contratto con Mediaset. Per lei, possibile un futuro in Rai.

