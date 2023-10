Barbara D’Urso a teatro, le scuse con il pubblico e la frecciatina a Mediaset: «Un impegno che avrei voluto rispettare»

di Redazione Web

Per la prima volta dopo quindici anni, per Barbara D'Urso settembre non ha coinciso con un nuovo inizio e con l'apertura del sipario sulla nuova stagione del suo Pomeriggio 5. A luglio la doccia fredda con la sua sostituzione con Myrta Merlino e da quel momento in poi la conduttrice ha fatto di tutto per cambiare vita. Proprio nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories un annuncio per i suoi fan: «Il 3/11 debutto a Torino. Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri e con il pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa un anno prima. Ma arriverò, promesso».

Successivamente nelle sue ultime Instagram stories, la conduttrice che si trova a Milano, ha condiviso con i suoi fan un video che presenta momento tutto da ridere con la sua amica Annalia Venezia. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Barbara D'Urso a teatro

A partire dal 3 novembre Barbara D'Urso sarà impegnata in Taxi a 2 piazze, spettacolo comico che debutterà al teatro a Torino. «Il 3/11 debutto a Torino - ha scritto Barbara D'Urso nelle sue Instagram stories -.

D'altronde Barbara D'Urso non ha mai nascosto il dispiacere e il rancore di essere stata «Lasciata a casa senza preavviso e senza la possibilità di salutare il pubblico».

