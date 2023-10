Barbara d'Urso, il figlio Emanuele debutta come produttore: «Un pezzo del mio cuore è tuo»

di Redazione Web

È una mamma orgogliosa Barbara D'Urso (66 anni). La conduttrice non è solita pubblicare e condividere sui social i suoi figli perché ha sempre preferito tenerli lontani dai gossip e dai rumor che girano intorno a lei. Barbara ha avuto due figli dall'ex compagno Mauro Berardi, Giammauro (37 anni) ed Emanuele (35 anni). Proprio quest'ultimo ha debuttato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma come produttore di "Shukran" e mamma e papà erano lì, pronti a celebrarlo.

Andiamo a vedere il post che Barbara D'Urso ha dedicato al figlio.

Barbara D'Urso, la dedica al figlio Emanuele

«Lo sapete, non parlo mai dei miei figli... Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l'orgoglio e l'emozione che ho provato durante la proiezione speciale di “Shukran” all’interno della manifestazione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma. È un film tratto da una storia vera, che coraggiosamente mio figlio Emanuele ha prodotto insieme a Guia Invernizzi Cuminetti per Addictiveideas... È un film "tosto", davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. È ambientato durante la guerra civile in Siria, tocca corde profonde dell’emozione e la sua visione è importante soprattutto in questo momento storico... Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri.

Mamma e papà si sono riuniti e, mano nella mano, hanno accompagnato il figlio verso questo debutto che ha riscosso molto successo.

