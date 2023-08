Barbara D'Urso senza trucco. I fan: «Bellissima anche senza le tue luci»

di Redazione web

Barbara D'Urso (66 anni) si sta godendo le vacanze estive con i suoi affetti più vicini, dalla famiglia agli amici di sempre. Nonostante gli ultimi avvenimenti in Mediaset, la conduttrice appare più sorridente che mai e sui social, Instagram in particolare, il suo motto «col cuore» non manca mai nei suoi post.

Proprio questa mattina, Barbara D'Urso ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza trucco al suo pubblico che l'ha tanto seguita in televisione, amata e sostenuta.

Andiamo a vedere meglio il post e i commenti dei follower, ormai oltre 3 milioni.

Barbara D'Urso e il suo pollice verde: «Ecco i colori del mio orto»

Barbara D'Urso, quanto ha guadagnato a Mediaset? Spuntano le cifre

Barbara D'Urso come mai vista prima

Barbara D'Urso ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza trucco ai suoi follower. Per anni il suo viso è stato nascosto da fondotinta e trucco televisivo e adesso la conduttrice ha deciso di lasciar respirare la propria pelle, assaporando questa libertà.

I fan hanno subito commentato il post con complimenti per il suo viso così bello e pulito, senza trucco: «Sei bellissima anche senza le tue luci!»

Barbara D'Urso, durante i suoi programmi (da Pomeriggio 5 a Domenica Live) è stata spesso presa di mira per l'uso «eccessivo» di luci televisive, che sembravano, a detta di alcuni spettatori, dei veri e propri «fari luminosi». La conduttrice ha voluto dimostrare la sua bellezza anche senza i riflettori e, soprattutto, la sua autenticità.

La richiesta dei fan

Sono stati in molti a chiedere a Barbara D'Urso dei suoi piani per il futuro, ma per adesso non si sa ancora nulla. Il contratto con Mediaset continua fino a dicembre 2023, ma da gennaio la conduttrice potrebbe approdare in Rai, o almeno questo sperano i suoi fan che continuano a chiederle di fare un salto nella tv di Stato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA