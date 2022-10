Arisa, sexy trasparenze: gli scatti con l'abito effetto bagnato, fan scatenati

Arisa si mette a nudo. Rosalba Pippa, nome completo all'anagrafe, è ormai un volto fisso di Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi nei panni di professoressa di canto. Ma sui social non smette di aggiornare i fan sulle ultime novità e i progetti discografici in corso. Nelle ultime ore, l'artista ha pubblicato su Instagram alcuni scatti per lo shooting del video Tu mi perdición, facendo alzare le temperature tra i follower per le pose super sexy.

«Arisa non è single, è innamorata»: ecco con chi sta, la notizia che infiamma il gossip

Amici, Arisa 'asfalta' Rudy Zerbi con una battuta sulla matematica: cos'è accaduto durante la puntata

Arisa annulla il concerto a Velletri: «Motivi di salute». Sui social nessun post, scoppia il giallo

Lo shooting

Con la descrizione: «Lasciati vivere, respira forte..», Arisa ha mostrato ai follower alcuni scatti inediti degli outfit sfoggiati per il videoclip di Tu mi perdición, singolo lanciato dall'artista durante la scorsa estate. Girato tra le rocce del mare, Arisa ha indossato un look da sirena: abito in seta color blu come il mare.

Tra scollatura e trasparenze, Arisa si è messa a nudo esaltando la sua sensualità. Un abito vedo-non vedo che scivola sinuoso sul corpo e che l'artista indossa con tanta sicurezza, fattore che la rende una vera dea, e in questo caso.. del mare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 16:27