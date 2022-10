Chiara Ferragni, la difesa di Fedez: «Basta sminuire il suo lavoro». Cosa è successo

L'amore tra Chiara Ferragni e Fedez procede a gonfie vele. La famiglia Ferragnez è più unita che mai, e a testimoniarlo ci sono tutti i contenuti pubblicati sui social. L'ultimo post che ha fatto impazzire i fan è un video ricondiviso da Chiara in cui Fedez, tempo prima, aveva elogiato la moglie e le sue strategie di marketing durante una puntata di Muschio Selvaggio, podcast condotto dal rapper e Luis Sal.

Chiara Ferragni e Fedez, la foto nudi a letto: il web impazzisce

Chiara Ferragni, un incidente la costringe agli occhiali da sole: «Devo farmi controllare». Cosa è successo

Chiara Ferragni lancia le sue nuove sneakers Eyefly: e il prezzo sorprende. Ecco quanto costano

Il video su Tik Tok

Non è una novità, i fan sono abituati ai contenuti pubblicati da Chiara Ferragni su Tik Tok, molti dei quali riguardano storie inediti sul rapporto tra marito e moglie. Nell'ultimo video, l'imprenditrice digitale ascolta quello che Fedez ha detto sul suo conto. Nella clip, il rapper elogia la moglie dal punto di vista professionale e dice: «A Chiara hanno fatto un business case study ad Harvard. Non so se vi rendete conto», ha raccontato Fedez con stupore.

Poi continua: «Harvard per loro è come un oscar, è l'oscar del business. Lei ha costruito un'azienda, da lavoro a delle persone. Ha inventato in qualche modo un nuovo modo di fare imprenditoria».

Fedez continua, difendendo il lavoro di imprenditrice digitale tanto criticato dai social: «Nonostante questo, la narrazione che spesso viene costruita è di: "È una che si fa le foto", come se fosse solo quello. E invece c'è molto di più sotto ed è molto affascianante da scoprire piuttosto che sminuirlo», ha chiosato il marito di Chiara Ferragni.

L'influencer si è ripresa, orgogliosa, durante il discorso senza aggiungere una parola e a corredo del video ha scritto: «Siete d'accordo che non c'è niente di meglio di sentire che il tuo uomo parla di te in modo così orgoglioso?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA