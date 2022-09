Arisa annulla il concerto a Velletri: «Motivi di salute». Sui social nessun post, scoppia il giallo

Apprensione per le condizioni di salute di Arisa. La cantante, il 2 settembre avrebbe dovuto cantare a Velletri, vicino Roma, ma un comunicato stampa, avvisa che il concerto di Arisa sarà annullato. Cosa è successo alla cantante? E perché non ci sono comunicazioni ai fan da parte della cantante sempre molto presente sui canali social? Tanta la preoccupazione tra chi segue la cantante, che questa estate ha girato l'Italia con il suo Ero romantica Little Summer Tour. Ultime tappe dal vivo per Arisa, che il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi a Velletri, mentre il 4 è previsto il live da Terni, infine il 17 settembre al campo sportivo di Monti, nel sassarese.

Il giallo dell'annullamento



Nel comunicato stampa si legge: «International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute». Si prevede dunque, che il 4 settembre, Arisa possa esibirsi a Terni, in Umbria, ma resta tanta la preoccupazione tra i fan.

